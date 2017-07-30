Вместо водоема степные растения – аэропорт «Симферополь» представил проект нового терминала

В проекте реконструкции привокзальной площади нового терминала аэропорта «Симферополь» отказались от водоема, который привлекает птиц, в пользу степных растений. Планируется создание ландшафтного парка площадью 11 гектаров, сухого фонтана, зоны отдыха с фуд-кортом и детской площадкой, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Общая концепция строительства нового терминала, которая носит название «крымская волна», будет воплощена не только в криволинейных фасадах здания аэропорта, но и в ландшафтном дизайне. «Волны» будут создавать степные кустарники, а также цветы, которые ярко цветут весной и меняют свою окраску к осени», – сказано в сообщении.

Крымчанам и гостям аннексированного полуострова в новом терминале обещают 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

А пока ведутся работы по устройству кровли здания, выполнено 36 процентов от всего объема.

В мае 2016 года подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили о начале полномасштабной модернизации всего комплекса аэропорта «Симферополь» и требовали на работы полмиллиарда долларов. Тогда же в российском правительстве полуострова заявили, что работы будут закончены к лету 2018 года.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.