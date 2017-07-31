Возрожденная «Таврия» сразится с «Днепр-1» в третьем круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» сыграет выездной матч с днепровским «Днепр-1» в третьем круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщает официальный сайт «Таврии», матч запланирован на 19:00 в понедельник, 31 июля.

«Со всеми нужно играть. Это футбол, и мы будем играть исключительно на победу», – отметил главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, клуб все еще не имеет стабильного финансирования.

«Хотелось бы, чтобы на проект «Таврия» откликнулись и нашли финансирование. Сейчас у нас нет конкретного спонсора. Пока нам тяжело», – рассказал Шевченко.

В первых двух турах Второй лиги чемпионата Украины «Таврия» и «Днепр-1» одержали по две победы и имеют в своем зачете по 6 очков.

Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.