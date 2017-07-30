Военные России выставили сухопутную технику в центре Севастополя

На площади Нахимова в Севастополе 30 июля российские военные представили более двадцати единиц современной гусеничной и колесной военной техники, оборудование и оружие. Рядом с техникой – таблички с названием вооружения, назначением и тактико-техническими характеристиками.

Из крупной техники представлен подвижной береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной самонаводящейся ракетой «Яхонт», передвижная командно-штабная радиостанция, плавающий колесный бронетранспортер, зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит» для поражения современных и перспективных самолетов, 122 ммракетно-зенитный комплекс «Град», реактивная система залпового огня «Ураган», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитно-ракетный комплекс «Оса», заряжающая машину, самоходная артустановка «Гвоздика», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Рядом представлены беспилотные летательные аппараты, водолазное снаряжение, минометные комплексы, оборудование для разминирования, переносные противотанковые комплексы, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Российские военные позволяют детям и взрослым посмотреть в прицелы оружия, примерить спецформу, посидеть в кабине машин, разобрать и собрать автомат. Тут же рассказывают о возможностях оружия и снаряжения и практике применении его в современных боевых условиях.

Детей больше всего привлекают ракетные комплексы, взрослые собираются возле столов с беспилотниками, стрелковым оружием и снаряжением.

Здесь же проходит агитация служить России.

В аннексированном Крыму 30 июля отмечают День Военно-морского флота соседней России. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».