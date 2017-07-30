Вице-президент США прибыл с визитом в Европу

Вице-президент США Майк Пенс прибыл с визитом в Эстонию, является первым пунктом его путешествия несколькими странами, обеспокоенными намерениями России в их регионах.

Он должен встретиться с премьер-министром Эстонии в Таллинне и обсудить двусторонние отношения, а позже в воскресенье и с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

В понедельник он должен прибыть в Грузию, где тоже выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, две сепаратистские части которой фактически оккупированы Россией, как говорят в Тбилиси.

Там он также посетит учения НАТО, что начались в этой стране.

Визит Пенса завершится в Черногории, новом члене НАТО, в среду вице-президент США примет участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. Там, как ожидается, он подчеркнет преданность США связям с Западными Балканами и необходимость хорошего управления, политических реформ и соблюдения верховенства права в регионе. В саммите должны принять участие и руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.