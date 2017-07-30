В крымских горах заблудились туристки из Донецка

В Крыму спасатели помогли двум туристкам, которые заблудились в горах. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

В районе горы Аю-Даг помощь спасателей понадобилась двум заблудившимся девушкам из Донецка. Как сообщается, 20-летние девушки из-за сильного ветра и сыпучего грунта не смогли самостоятельно продолжить движение.

Установив с пострадавшими мобильную связь, специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» обнаружили их на каменной осыпи крутого северного склона Аю-Дага. Девушек эвакуировали с опасного участка горы.

Ранее в аннексированном Крыму 17-летнюю девушку нашли в скалах спустя сутки после исчезновения.

Организаторов туристических походов в аннексированном Крыму обязали информировать органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными, не позднее, чем за 10 рабочих дней.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».