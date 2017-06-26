В Крыму пропавшую девушку нашли в скалах спустя сутки после исчезновения

В аннексированном Крыму 17-летнюю девушку нашли в скалах спустя сутки после исчезновения, сообщает 26 июня пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

В ведомстве сообщают, что накануне, утром 25 июня, в службу спасения поступило сообщение от дежурного полицейского из Судака, о пропавшей без вести девушке в возрасте 17 лет, которая 24 июня вышла из пансионата и ушла в неизвестном направлении.

В поисках вдоль береговой линии от мыса Алчак до мыса Меганом принимали участие группа спасателей, катер и гидроцикл, сотрудники МВД России и дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас», говорится в сообщении пресс-службы.

При осмотре мыса Алчак-Кая спасатели обнаружили пострадавшую на южном склоне скал. Как сообщается, девушка находилась в бессознательном состоянии с признаками обезвоживания организма, пострадавшей оказали первую доврачебную помощь.

«С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили ее с осыпной балки и эвакуировали к береговой линии, откуда на носилках транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

23 июня в аннексированном Крыму двое жителей Архангельска из соседней России заблудились в горах неподалеку от Судака, к спасению привлекли поисковый отряд.

В ночь с 23 на 24 июня ялтинские спасатели эвакуировали туриста из столицы России Москвы, который заблудился в крымских горах.

Организаторов туристических походов в аннексированном Крыму обязали информировать органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными, не позднее, чем за 10 рабочих дней.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».