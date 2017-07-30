Жители Керчи жалуются на новые детские площадки

Жители Керчи обращаются в редакцию издания «Керчь.ФМ» с жалобами на детские площадки, недавно установленные в городе. По их словам, конструкции плохо закреплены.

Согласно обращению местного жителя, детскую площадку рабочие оставили, не завершив работы.

«Спустя неделю площадка так и не закончена, ни песка, ни качели, ничего не довезли, дети, не выдержав ожидания, начали играть уже на новой недостроенной площадке. Как оказалось, лесенка шатается уже под ребенком весом в 25 кг. Если залезет подросток весом в 45 кг или двое-трое детей, то в теории вообще можно завалить конструкцию, по моему мнению, ее надо усилить, залив дополнительный слой бетона», – написал он.

По его словам, старая площадка также находится в плохом состоянии, и опасна для детей.

Ранее, 24 июля, в одном из дворов в Кировском незакрепленная металлическая конструкция качелей упала на 8-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался в больнице.