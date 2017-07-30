В Севастополь на парад по случаю Дня ВМФ России съехались главы Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии

На парад ко Дню военно-морского флота соседней России в аннексированном Севастополе 30 июля приехали российские глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также в мероприятии принял участие назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Перед парадом гости возложили цветы к Вечному огню на площади Нахимова. После этого на кораблях в Севастопольской бухте были подняты российский и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота России.

По информации Миноброны России, в параде приняли участие 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 самолетов и вертолетов.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».