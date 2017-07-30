В центре Симферополя мужчина угрожал совершить теракт – СМИ

В центре Симферополя неизвестный мужчина угрожал совершить теракт – взорвать посетителей одного из развлекательных заведений. Об этом говорится в сюжете пророссийского телеканала «Первый крымский».

Сообщается, что вместо взрывчатки у мужчины был мобильный телефон, обмотанный изолентой. Он подходил к посетителям одного из караоке-баров и делился планами по совершению теракта.

Однако посетитель заведения вскоре вызвал правоохранителей, которые задержали мужчину, угрожавшего терактом. Сейчас МВД России по Крыму проводит проверку.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что заявления российских силовиков о том, что СБУ якобы массово вербует крымчан на админгранице с аннексированным полуостровом, противоположны действительности – на самом деле ФСБ России, по его словам, вербует крымчан.

Около года назад в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.