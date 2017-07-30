Киев намерен обратиться в международные суды из-за пыток сепаратистами освобожденной заложницы – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Киев подготовил обращение к международным организациям и судебным инстанциям о пытках поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе освобожденной накануне из плена Людмилы Сурженко.

«13 июля боевики так называемой «ЛНР» на КПВВ в Станице Луганской похитили Людмилу Сурженко, человека с инвалидностью с детства по слуху. Женщину военные преступники отпустили только 29 июля. Людмилу боевики «ЛНР» в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она «работает на украинские спецслужбы», – отметил Гройсман на своей странице в Facebook 30 июля.

В воскресенье стало известно об освобождении от плена боевиков ОРДЛО двух украинских заложников – судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко и Людмилу Сурженко.

Руденко и Сурженко были внесены в «минские списки», отметили в Службе безопасности.

По информации Киева, в плену поддерживаемых Россией боевиков по состоянию на начало июля находилось 132 граждан Украины, сепаратисты требуют в обмен 600 человек.