Четыре арабские страны, бойкотирующие Катар, готовы к диалогу

Четыре арабские страны, которые бойкотируют Катар, позволят его гражданской авиации пользоваться воздушными коридорами в экстренных случаях.

В воскресенье телевидение Саудовской Аравии сообщило, что с 1 августа для Катара откроют 9 коридоров, в том числе и международный, над Средиземным морем.

30 июля Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность начать диалог с Дохой при условии, что она «выразит желание прекратить финансирование терроризма» и пообещает не вмешиваться во внутренние дела соседей. Конфликт с Катаром обсудили главы МИД четырех стран на встрече в столице Бахрейна Манаме.

Ранее Катар отверг выдвинутый ему четырьмя арабскими странами ультиматум из 13 требований, среди которых были требования прекратить финансовую поддержку терроризма, закрыть телеканал «Аль-Джазира», сократить большинство связей с Ираном и закрыть военно-воздушную базу Турции на территории Катара. В ответ четыре страны пригрозили новыми санкциями.

Эти страны – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет – еще 5 июня сократили дипломатические и туристические связи с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и чрезмерной близости с региональным противником, Ираном. Эти утверждения в Катаре отвергают.

И Катар, и Саудовская Аравия являются важными союзниками США в регионе, в Катаре также размещена крупнейшая в регионе Ближнего Востока и Персидского залива американская военная база Аль-Удейд, где постоянно размещены около 11 тысяч военнослужащих США.