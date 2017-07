Крымчане в российских застенках: почему Зейтуллаев объявил голодовку – Радио Крым.Реалии

Сколько аварий на энергомосте из соседней России нужно ожидать крымчанам? Почему политзаключенный, фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев объявил голодовку? Как развивается дело арестованного в Украине российского военнослужащего Виктора Агеева?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с крымским адвокатом Эмилем Курбединовым, российским правозащитником Сергеем Шарон-Делоном, корреспондентом «Новой газеты» Павлом Каныгиным, руководителем постоянной комиссии СПЧ при президенте России по правам военнослужащих Сергеем Кривенко, правозащитницей Центра гражданских свобод, координатором кампании Let My People Go Марией Томак, научным директором Бюро комплексного анализа и прогнозов Борисом Костюковским, экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем, экспертом по энергетическим вопросам, бывшим директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Сапрыкиным.

