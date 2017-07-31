США рассматривают ответ на решение Путина выслать из России более 750 американских дипломатов

Государственный департамент США назвал требование российского президента Владимира Путина о сокращении американского дипломатического персонала в России на 755 сотрудников «достойным сожаления и незаслуженным действием». Внешнеполитическое ведомство также указало, что Вашингтон рассматривает возможный ответ.

«Мы оцениваем влияние такого ограничения и то, как мы будем реагировать на это», – говорится в сообщении Госдепартамента США 30 июля.

Российский президент Владимир Путин 30 июля заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США.

«С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне ощутимо», – сказал Путин в интервью государственному телевидению России.

Ранее в МИД России заявили, что до 1 сентября Вашингтон должен сократить количество дипломатов до 455.

Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал в поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Белом доме заявили, что Трамп подпишет законопроект о санкциях.