Школьники и волонтеры из России проводят раскопки в Херсонесе

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе идут раскопки городища. Исследования пятидесятого квартала – это продолжение плановых археологических изысканий, начатых на участке в 2001 году. В работах принимают участие севастопольские школьники, студенты-волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают в пресс-службе музея.

«Раскопками выявлены два переулка, примыкающие к большому зданию. Южная часть здания разрушена снарядом во время Великой отечественной войны. Сохранность остальной части удовлетворительная. Предварительно можно сказать, что здание было построено, как и ранее исследованные дома квартала, в конце XI – начале XII века, а погибло в XIII столетии», – говорится в сообщении.

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.

В Министерстве культуры Украины ранее заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.