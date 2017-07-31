Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора, который касается аннексированного Крыма. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили о намерении в сентябре принять закон, регулирующий взимание курортного сбора с приезжих.

Государственная дума России 19 июля приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае, а также в аннексированном Крыму. Власти Севастополя отказались участвовать в эксперименте по внедрению «налога на отдых».

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.