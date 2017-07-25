Власти Крыма намерены принять закон о курортном сборе в сентябре

Подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены в сентябре принять закон, регулирующий взимание курортного сбора с приезжих. Об этом рассказал 25 июля назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов, сообщают российские СМИ.

По словам Аксенова, этот закон находится «в стадии подготовки», цитирует главу крымского правительства российское агентство ТАСС.

Аксенов вновь подчеркнул, что, по его мнению, курортный сбор на территории Крыма должен быть разовым, размер этого взноса пока обсуждается.

Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что с введением курортного сбора Крым получит финансовые ресурсы, которые «изменят многое в лучшую сторону».

Государственная дума России 19 июля приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае, а также в аннексированном Крыму. Власти Севастополя отказались участвовать в эксперименте по внедрению «налога на отдых».

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.