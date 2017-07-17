Константинов: введение курортного сбора изменит Крым к лучшему

Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в связи с введением курортного сбора, Крым получит финансовые ресурсы, которые «изменят многое в лучшую сторону».

Как написал Константинов на своей странице в Facebook, местные власти мечтали о «таком сборе» много лет.

«Оно и не удивительно, ведь на его основе (курортного сбора – КР) каждый муниципалитет сможет разрабатывать программы социально-экономического развития своего региона и уже учитывать этот очень важный источник доходов. При этом замечу, что суммы, которые будут поступать в бюджеты муниципалитетов, позволят заняться организацией парковок, ремонтом дорог, развитием пляжной инфраструктуры», – написал спикер.

По словам Константинова, крымские муниципалитеты смогут получить около 16 миллиардов рублей (около 268 млн долларов).

Госдума России на пленарном заседании в пятницу, 14 июля, приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по курортному сбору для туристов в аннексированном Крыму, а также Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях соседней России.

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».