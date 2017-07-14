Госдума России на пленарном заседании в пятницу, 14 июля, приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по курортному сбору для туристов в аннексированном Крыму, а также Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях соседней России. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора – КР) в аннексированном Крыму и трех названных выше регионах России.

Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Поправками, принятыми во втором чтении, устанавливаются сроки проведения эксперимента – до 31 декабря 2022 года. Согласно документу, законы в аннексированном Крыму и трех субъектах России о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосновывают необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Ожидается, что Госдума России рассмотрит законопроект в третьем чтении на пленарном заседании 19 июля.

Госдума России 23 июня приняла в первом чтении законопроект «О введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой».

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».