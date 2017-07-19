Госдума России приняла закон о курортном сборе, который коснется Крыма

Государственная дума России в среду, 19 июля, приняла в окончательном чтении закон о курортном сборе. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в аннексированном Крыму. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Также плата будет взиматься с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях соседней России.

Туристы начнут платить курортный сбор 1 мая 2018 года. Законом предусматривается, что размер платы не может превышать 100 рублей за каждый день проживания отдыхающего в объекте размещения, кроме дня заезда.

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать рабочую группу для мониторинга настроений отдыхающих в связи с введением курортного сбора.

Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что с введением курортного сбора, Крым получит финансовые ресурсы, которые «изменят многое в лучшую сторону».

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».