Аксенов предложил «мониторить» отношение туристов к курортному сбору

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать рабочую группу для мониторинга настроений отдыхающих в связи с введением курортного сбора. Об этом он сообщил в Facebook.

«Мы уже договорились с руководителями курортных регионов, что создадим рабочую группу, которая будет проводить мониторинг – насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов. Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения», – написал Аксенов.

В среду, 19 июля, Госдума России планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в аннексированном ею Крыму.

Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что с введением курортного сбора, Крым получит финансовые ресурсы, которые «изменят многое в лучшую сторону».

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».