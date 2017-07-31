Строители собрали автодорожную арку моста через Керченский пролив – инфоцентр «Крымский мост»

На керченском берегу строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Автодорожная арка – это почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. Чтобы собрать их воедино, мы выполнили около 4,5 км стыковых швов первой категории, закрутили 175 тысяч штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов. В ближайшее время планируем завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн», – рассказал руководитель обособленного подразделения, замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 метров в секунду.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.