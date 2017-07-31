Международный день тигра в белогорском парке «Тайган»: подарки, фото, конкурсы

Сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма отметил Международный день тигра. Гостями парка стали посетители лагеря «Артек», дети участвовали в развлекательной программе, конкурсах и получили подарки, об этом 31 июля Крым.Реалии рассказал владелец парка Олег Зубков.

«Мы первый раз так масштабно отметили День тигра в «Тайгане». Приезжали артековцы, был концерт, фотографирование с тигрятами, конкурс рисунка состоялся к этому дню. Все ребята, участвовавшие в конкурсе, были приглашены в «Тайган», им подарили всем по плюшевому тигренку, катали их на паровозике. Погода была дождливая и подпортила праздник. Тем не менее я, считаю, что нам удалось на своем уровне привлечь внимание ребят к проблеме сохранения тигров на Земле», – рассказал Крым.Реалии Олег Зубков.

По информации крымского бизнесмена в сафари-парке «Тайгане» и ялтинском зоопарке «Сказка» сейчас содержится более пятидесяти тигров.

«Ни у кого не содержится большей популяции тигров на территории Европы», – отмечает Олег Зубков.

В этом году в парках Олега Зубкова уже родилось более десяти тигрят.

Международный день тигра отмечается 29 июля. Праздник учрежден в 2010 году по инициативе 13 государств, в которых еще сохранились эти редкие животные. В соответствии с принятой программой по восстановлению тигриной популяции, была поставлена задача – увеличить количество имеющихся тигров в 2 раза за период с 2010 по 2022 год. В дикой природе их численность постоянно сокращается. Главная цель Международного дня тигра – информирование о проблемах исчезновения тигров и способах их защиты.