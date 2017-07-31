Россияне предпочитают отдых в Турции, аннексированный Крым вошел в топ пять – Ассоциация туроператоров

Турция, Греция, Кипр и Испания вошли в число топовых направлений для отдыха россиян этого лета. При этом, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, аннексированный Крым вошел в топ пять по спросу. Такие данные сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По результатам летних бронирований у большинства массовых туроператоров первое место в рейтинге занимает Турция. В этом году там ждут восстановления российского рынка до уровня 2015 года. Пока можно говорить о том, что этим летом в Турции самым популярным направлением у россиян стало Анталийское побережье, а на нем лидирует относительно дешевый Кемер», – сообщили в АТОР.

Бронируя летний отдых, российские туристы стремятся уложиться в сумму порядка 800 – 900 евро (около 24 – 27 тысяч гривен).

По данным Федерального агентства России по туризму, аннексированный Крым в январе-июне 2017 года посетило на 4% меньше туристов, чем за аналогичный период в 2016 году – 1 млн 503 тысяч человек.

Туроператоры сообщали о снижении спроса на Крым в этом году на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин снижения продаж эксперты назвали укрепление рубля, открытие Турции, а также высокую стоимость перевозки и погоду.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».