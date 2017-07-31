В Крыму 30 июля истек срок пребывания под стражей боевика признанной в Украине террористической группировки «ДНР» Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве в 2014 году 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Украинские СМИ со ссылкой на российского адвоката Глеба Глинку сообщают, что российские силовики в Ялте выпустили Погодина на свободу. Эту информацию опубликовал и ряд сепаратистских сайтов.

На странице Погодина в Facebook боевика поздравляют с выходом из-под стражи.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий в Генпрокуратуре Украины.

Ранее ГПУ обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать Киеву из аннексированного Крыма боевика признанной в Украине террористической группировки «ДНР» Вадима Погодина.

Реакции российского ведомства на обращение Киева пока не было.

21 июня Ялтинский городской суд, подконтрольный России, принял решение об аресте боевика группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой части Украины против Погодина открыты уголовные дела по статьям «умышленное убийство» и «похищение человека». Его подозревают в том, что он отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.