ГПУ потребовала от России экстрадиции из Крыма боевика «ДНР» Погодина

ГПУ обратилась в генеральную прокуратуру Россией с просьбой передать Киеву из аннексированного Крыма боевика признанной в Украине террористической группировки «ДНР» Вадима Погодина. Погодина подозревают в убийстве в Донецке в 2014 году 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко, сейчас он находится под арестом в Ялте. Об этом в Фейсбуке сообщила 21 июля спикер Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

«Мы будем делать все возможное, чтобы преступники понесли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории. Господа российские прокуроры! Если у вас еще остались хоть какие-то остатки совести и чести, не покрывайте убийцу ребенка! Вадим Погодин должен предстать перед судом и понести законное наказание за особо тяжкое преступление», – процитировала спикер ГПУ заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина.

Енин также обратил внимание на то, что это обращение ГПУ к российской стороне «не является признанием Крыма российским», и отметил, что международные конвенции и практика суда наднациональной юрисдикции предусматривают обязанность государств осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют часть территорий.

Реакции российской генпрокуратуры на обращение Киева пока не было.

До этого мама похищенного и расстрелянного в 2014 году в Донецке 16-летнего Вадима Чубенко Сталина Чубенко потребовала от Генпрокуратуры Украины предпринять все действия, необходимые для экстрадиции боевика «ДНР» Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве ее сына, из аннексированного Крыма.

В начале июля в ГПУ Крым.Реалии сообщили, что в ведомстве изучают правовые возможности для экстрадиции боевика «ДНР» Вадима Погодина из Ялты. В Генпрокуратуре пояснили, что, в соответствии с украинским законодательством, все органы власти, расположенные в аннексированном Крыму, являются незаконными, а любые выданные ими акты признаются законами Украины недействительными.

21 июня Ялтинский городской суд, подконтрольный России, принял решение об аресте боевика группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой Украине против Погодина открыты уголовные дела по статьям «умышленное убийство» и «похищение человека». Его подозревают в том, что он отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Срок ареста Вадима Погодина истекает 30 июля.