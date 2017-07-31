«Нам такие «юбилеи» не нужны»: активисты пришли поддержать Чийгоза на 150-м заседании

Крымскотатарские активисты 31 июля собрались у стен подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в Симферополе, чтобы в 150-м судебном заседании поддержать лидера крымских татар Ахтема Чийгоза. Его судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. Как сообщает Крым.Реалии, возле здания собралось около десятка человек, еще часть людей находится в зале суда, активисты продолжают подходить.

Такие встречи уже стали регулярными. Традиционно активисты приносят угощение, в перерывах заседания к ним выходит адвокат, чтобы рассказать о ходе процесса.

«Сегодня 150-е заседание, «юбилейное», говорят. Нам такой «юбилей» не нужен, конечно. Но мы считаем, что российская власть осудит нашего соотечественника. Но весь народ знает, что он ни в чем не виноват. И вообще, наш крымскотатарский народ ни в чем не виноват, потому что это наша земля, наша родина. Мы имеем право жить в той стране, в которой хотим», – сказала крымскотатарская активистка из Красноперекопска Сание Аметова и пожелала Ахтему Чийгозу скорого освобождения, здоровья и терпенья.

Поддержать Чийгоза пришел и активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев. По его словам, соратники не верят в справедливость российского правосудия и не ожидают оправдательного приговора Чийгозу.

«Мы прекрасно понимаем, что суда и правосудия в России нет. Есть судилище. И мы сегодня здесь присутствуем на 150-м так называемом судебном заседании... Мы знаем, что Ахтем будет осужден. Иллюзий не держим. Но мы просто приходим сюда, чтобы поддержать Чийгоза, поддержать других наших узников и привлечь внимание международной общественности к тому беспределу, который сегодня творится в Крыму», – отметил Смедляев.

В понедельник, 31 июля, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма проходит 150-е заседание по «делу Чийгоза». В суде сторона защиты продолжает представлять свои доказательства.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.