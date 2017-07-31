Украинские пограничники нашли в машине, ехавшей в Крым, боеприпасы

Украинские пограничники с помощью служебной собаки в ночь на 31 июля пресекли попытку провоза боеприпасов на автомобиле через административную границу с аннексированным Крымом. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА.

«Сегодня ночью в контрольный пункт въезда-выезда «Чаплынка» на автомобиле «TOYOTA LAND CRUISER» прибыл 43-летний гражданин Украины, который направлялся из Киева в Ялту. При осмотре транспортного средства с помощью служебной собаки «Месси», натренированной на поиск оружия и взрывчатки, в «бардачке» автомобиля пограничники обнаружили 26 патронов к устройству для отстрела резиновых пуль, которые запрещены для перемещения через админграницу», – сказано в сообщении.

Пограничники передали обнаруженные патроны представителям Каланчацкого отделения Национальной полицииУкраины и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», добавили в пресс-службе.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».