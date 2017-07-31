Минобороны России привлекает детей к военизированной эстафете в Севастополе

В Севастополе 31 июля стартовали соревнования «юнармейцев» в рамках ежегодного всероссийского сбора «Юный патриот». В этот день дети провели и первый этап военизированной эстафеты «Рубеж», сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

Церемония открытия состязаний прошла на стадионе севастопольского филиала российского Нахимовского военно-морского училища. В ней приняли участие 140 детей из аннексированного Крыма, а также южных регионов соседней России: Ростовской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.

«Планируется, что 2 августа «юнармейцы» примут участие в церемонии торжественного открытия международного конкурса по водолазному мастерству «Глубина» в рамках Международных армейских игр в рамках АрМИ-2017. Накануне ребята получили возможность лично познакомиться с водолазными специалистами из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и Южно-Африканской Республики, которые вместе с юнармейцами приняли участие в праздновании Дня ВМФ России в Севастополе», – сказано в сообщении.

Ожидается, что сбор «Юный патриот» в аннексированном Севастополе завершится 4 августа.

Ранее в Министерстве обороны России анонсировали проведение со 2 по 9 августа соревнований по водолазному многоборью «Глубина». Свое участие в состязаниях подтвердили команды военно-морских сил Венесуэлы, Ирана, Сирии и ЮАР.

Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия». В молодежном движении декларируют как приоритетные формы деятельности – молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».