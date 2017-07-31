Геращенко: боевики внесли в списки на освобождение российского военного Агеева

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе внесли в свои списки на освобождение российского военного, задержанного под Луганском, Виктора Агеева. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по итогам скайп-конференции гуманитарной подгруппы.

«ОРДЛО включили в свои требования на освобождение российского «потеряшку», кадрового военного российской армии Агеева, будто это «ополченец». Здесь позиция Украины однозначна – это военный преступник. Мы ожидаем, что власть России признает его наличие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе», – заявила Геращенко на странице в Facebook.

По ее словам, сторона боевиков согласились исключить из списка лиц на освобождение двух десятков уголовных преступников, которые не связаны с боевыми действиями в Донбассе.

«Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождении еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, совершивших тяжкие преступления, – беркутовцев, что расстреливали Небесную сотню, организаторов терактов в Одессе и Харькове. Очевидно, что этот шантаж недопустим», – добавила Геращенко.

По данным СБУ, российского военного Виктора Агеева задержали 24 июня под Луганском. 27 июня об этом сообщила русская служба BBC. Перед тем о задержании российского военного в Луганской области сообщали украинские силовики, но имени его не называли.

Минобороны России опровергает информацию, что Виктор Агеев является российским военнослужащим-контрактником, заявляя, что официально он уволился в запас в мае 2016 года, пройдя срочную службу. Впоследствии представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в случае с Виктором Агеевым будет принимать «меры защиты, как это делает в отношении всех своих граждан».