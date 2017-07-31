Специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) соседней России вывели на полигоны для проведения практических занятий, в том числе в аннексированном Крыму. Всего к учениям привлекли более 1,7 тысяч военных – из подразделения РХБ защиты общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота России, 4-й армии ВВС и ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В учебных мероприятиях задействовано свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники РХБ защиты: машина РХМ-6, авторазливочная станция АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-2К, ТДА-3 и другое.

«В ходе занятий военнослужащие отработают задачи по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения местности и ведению РХБ разведки. Специалисты, используя возможности комплекса дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машины химической разведки РХМ-6, проведут дозиметрический и химический контроль, а также дадут оценку обстановки после применения условным противником оружия массового поражения, разрушений химически и биологически опасных объектов», – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе полевого сбора со специалистами пройдет состязание на лучшего специалиста РХБ защиты и лучший экипаж специальных машин.

В начале июля на юге России проводили тактико-специальные учения по организации массового приема раненых. Учения проходили в военных клиниках, расположенных в Северной Осетии, Ставропольском крае, Дагестане и Чечне.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».