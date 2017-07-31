Мост, который сгорел: почему весь Крым вдруг остался без света – Радио Крым.Реалии

Почему Крым обесточило? Сколько аварий на энергомостe из соседней России нужно ожидать крымчанам? Будут ли реализованы новые российские проекты по снабжению Крыма электроэнергией?

Об этом ведущий Павел Казарин в эфире Радио Крым.Реалии говорит с научным директором украинского Бюро комплексного анализа и прогнозов Борисом Костюковским, экспертом российского Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем, экспертом по энергетическим вопросам, бывшим директором энергетических программ Центра Разумкова (Украина) Владимиром Сапрыкиным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.