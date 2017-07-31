Российский музыкант, лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил эмигрировать из России в США из-за запрета в этой стране религиозной организации «Свидетели Иеговы», представителем которой он является.

«Я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки... Последний год к моим единоверцам приходили с обысками спецслужбы. Забирали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, чтобы найти доказательства экстремизма. Я очень переживал за свою домашнюю студию. Совершенно немыслимо, чтобы мои наработки забрали неизвестно куда. Мой переезд не связан с тем, что я якобы не люблю Россию и продался американцам. Это вынужденная мера», – сказал Чистяков в интервью «Новой газете».

Группа «Ноль» стала популярной в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Членом «Свидетелей Иеговы» Федор Чистяков стал в 1995 году. На некоторое время он оставил музыку, однако затем вернулся к творчеству.

В феврале 2016 года Чистяков обнародовал заявление, в котором он отказался от концертов в аннексированном Крыму.

В июле Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию религиозной организации «Свидетели Иеговы» на предыдущее решение этого суда признать ее экстремистской. Таким образом, решение суда о ликвидации организации и запрете ее деятельности в России вступило в силу. Такое решение Верховный суд России принял 20 апреля при иску Министерства юстиции. После того участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения.

Правозащитники считают решение нарушающим права человека.

К организации, которая заявляет, что имеет 170 000 прихожан в России, власти страны давно относятся с подозрением из-за ее негативной позиции в отношении военной службы, выборов или вообще авторитета власти.

В России Конституция официально гарантирует свободу религии, но законодательство определяет четыре «традиционные религии» народов страны: православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а другие религиозные течения нередко подвергаются дискриминации.