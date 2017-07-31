Жители Бахчисарая жалуются Аксенову на транспортный коллапс в городе (видео)

Жители Бахчисарая жалуются на проблемы с общественным транспортом. Видеообращение к главе подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергею Аксенову местные ждители обнародовали на канале YouTube 31 июля.

По словам местных жителей, маршрутные такси в Бахчисарае ходят не регулярно, из-за этого «страдают пенсионеры, школьники, студенты». Утром и вечером жителям города приходится передвигаться пешком, по выходным маршрутки практически не работают, утверждают местные жители.

Также, по словам бахчисарайцев, многие машины изношены, и перевозка в них людей опасна для жизни пассажиров.

Как сообщается, администрация города объясняет проблемы с пассажирским транспортом в Бахчисарае тем, что пассажирские перевозки в этом городе не выгодны, и не предлагает решения этой проблемы. Жалобы в прокуратуру, запросы городским и крымским чиновникам результата не дали, отмечают авторы видеообращения.

Комментариев подконтрольной кремлю администрации Бахчисарая по поводу заявлений, сделанных авторами видео, на данный момент нет.

В Симферополе водителей общественного транспорта, которые хамят пассажирам, вносят в специальный реестр, который создан при управлении транспорта и связи подконтрольной России администрации города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».