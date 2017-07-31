МИД: закон об упрощенном предоставлении гражданства России украинцам – провокация

Министерство иностранных дел Украины критикует и называет провокацией принятый в России закон, который упрощает предоставление российского гражданства украинцам.

«В Министерстве иностранных дел Украины считают одобрение российским руководством закона, которым упрощается порядок приобретения гражданства России гражданами Украины, свидетельством полного пренебрежения государства-агрессора международным правом и суверенитетом других государств. Российские власти взяли на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, что является исключительной прерогативой национального законодательства государства соответствующего гражданства», – заявляют в украинском МИД в понедельник 31 июля.

В ведомстве подчеркнули, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально удостоверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства «ничтожны по своей сути и содержанию». «Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины», – говорится в заявлении.

30 июля президент России Владимир Путин подписал одобренный ранее обеими палатами парламента закон, который предусматривает упрощенный порядок предоставления гражданам Украины гражданства России.

Документ, среди прочего, определяет, что от граждан Украины при предоставлении им гражданства России не будут требовать обязательного сейчас для всех иностранцев подтверждения о выходе из предыдущего гражданства от компетентных органов соответствующей страны.