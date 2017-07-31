Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов пояснил бюрократию в работе некоторых муниципальных учреждений на полуострове не всегда разумными правилами, разработанными местными чиновниками.

Об этом говорится в заявлении Аксенова, опубликованном в его Фейсбуке 31 июля.

«Есть отдельные проблемы в муниципалитетах: на местах зачастую прописаны абсолютно дурные регламенты, не налажена работа по выдаче разрешительных документов или справок, благодаря чему приходится собирать гору макулатуры и исколесить всевозможные ведомства, лишь бы их получить. Проблем много, начиная от ОМС и заканчивая дорогами», – говорится в заявлении Аксенова, опубликованном в его Фейсбуке 31 июля.

По его словам, из-за наличия проблем на местах, Аксенов намерен во время отпуска проехать по районам Крыма, чтобы ознакомиться с ситуацией. По итогам поездки он обещает «принять ряд решений» до 20 августа.

Несколькими днями ранее Сергей Аксенов подверг критике существующую в соседней России систему обязательного медицинского страхования (ОМС), которая после аннексии полуострова начала действовать в Крыму. Он сказал, что «сама система ОМС кривая, не обеспечивающая эффективную деятельность органов здравоохранения».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».