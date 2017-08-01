Кремль не даст вывезти турбины Siemens из Крыма – российский эксперт

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России Станислав Митрахович считает, что немецкий концерн Siemens не сможет получить назад свои турбины, ввезенные в аннексированный Крым в обход западных санкций. Такое мнение эксперт озвучил в эфире Радио Крым.Реалии.

«Я практически уверен, что Siemens не будет вывозить турбины из Крыма, поскольку российское руководство просто не даст это сделать. Для властей дать обратный ход будет потерей лица: зачем было тогда завозить их? Так что сценарий отзыва турбин, на мой взгляд, маловероятный. Конечно, России придется найти других специалистов для установки турбин, но в том, что к середине 2018 года их запустят, лично у меня сомнений практически нет», – считает эксперт.

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При этом Станислав Митрахович прогнозирует, что против Siemens в Европе не введут санкции за поставки турбин в Крым, а сам концерн вряд ли уйдет с российского рынка.

«Очевидно, что Siemens не собирается разрывать отношения с Россией – концерн ограничится выходом из совместных предприятий с «Ростехом». Участникам скандала масштабных санкций от Европы ждать не стоит: расчет на то, что шум спадет, и можно будет снова работать», – заключил эксперт.

Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещают санкции ЕС в отношении полуострова.

Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех лиц, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают к ЕС. Этот пакет ограничений, который сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года.