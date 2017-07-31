Президент Польши ветировал два закона о судебной реформе

Президент Польши Дуда ветировал два закона относительно судебной реформы. Законопроекты будут возвращены в Сейм на повторное рассмотрение.

Об этом 31 июля сообщила администрация польского президента.

Дуда наложил вето на два закона из трех: о немедленном роспуске Верховного суда и наделении Сейма полномочиями назначать судей Национального судебного совета. При этом польский президент 25 июля подписал третий законопроект, согласно которому Министерство юстиции Польши получает право назначать судей общей юрисдикции.

Судебная реформа, разработанная правящей партией «Право и справедливость», была принята Сенатом Польши 15 июля. Еврокомиссия раскритиковала большинство законопроектов. В Брюсселе считают, что они лишают польские суды независимости, нарушая принцип разделения властей. В начале июля в Варшаве и других польских городах прошли массовые акции протеста против судебной реформы.