Министерство иностранных дел Финляндии напомнило своим гражданам о незаконности въезда в аннексированный Крым. Внешнеполитическое ведомство опубликовало 31 июля в Твиттере напоминание о том, что законодательство Украины предусматривает наказание за это.

«Законодательство Украины предусматривает штрафы, запрет на въезд, тюремное заключение за несанкционированные поездки в Крым», – говорится в сообщении.

МИД Финляндии также публикует ссылку на разъяснения для граждан Финляндии относительно ситуации в неконтролируемых Киевом территориях Донбасса и аннексированном Крыму.

«Всех поездок на территорию Автономной Республики Крым следует избегать. Консульство не может оказывать консульскую помощь в Крыму... Позиция Финляндии такова, что в соответствии с международным правом Крым принадлежит Украине. В соответствии с законодательством Украины, в Крым нельзя въезжать без разрешения через Россию», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».