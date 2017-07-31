США ввели финансовые санкции в отношении президента Венесуэлы

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 31 июля сообщили в американском Министерстве финансов.

Санкции предусматривают замораживание активов Мадуро и запрет американским гражданам иметь с ним дела.

«Вчерашние нелегальные выборы подтвердили, что Мадуро является диктатором, который презирает народ Венесуэлы», – отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее Вашингтон пообещал усилить ограничительные меры против венесуэльских чиновников после проведения там выборов в Конституционную ассамблею, против которых выступала оппозиция.

Голосование 30 июля состоялось на фоне насилия, во время протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере 10 человек. Оппозиция призвала продолжить антиправительственные выступления 31 июля.

Избирательная комиссия заявила об активности избирателей на уровне 41,5%. Однако представители оппозиции заявили, что явка завышена минимум вдвое.

Новая конституционная ассамблея получит полномочия изменять конституцию и распускать конгресс, что контролируют противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заявляет, что ассамблея – единственный путь к восстановлению порядка в стране.

Оппозиционные партии призвали к бойкоту выборов, заявляя, что создание ассамблеи позволит президенту распустить Конгресс, отложить выборы и переписать избирательное законодательство для концентрации власти в своих руках.

В течение месяцев протестов погибли 120 человек.

Оппозиция Венесуэлы призвала к дальнейшим протестам и к массовой акции в Каракасе 2 августа, когда должно состояться первое собрание ассамблеи.