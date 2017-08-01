В архиве психбольницы Днепра нашли материалы о «карательной психиатрии» СССР

В психиатрической больнице со строгим наблюдением в Днепре найдены архивные материалы, которые свидетельствуют о «карательной психиатрии» времен СССР. Об этом 31 июля во время визита в Днепр сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, в архиве медицинского учреждения, в частности, было выявлено материалы по двум известным диссидентам – Анатолию Лупыносу и Леониду Плющу, к которым применялась «карательная психиатрия». Найденные их медицинские карты и письма.

Как отметила Ульяна Супрун, документы опечатаны, их планируют передать историкам.

В понедельник на своей странице в Facebook Ульяна Супрун добавила, что с 1968 по 1991 днепровская больница была орудием репрессивных органов, психиатрия здесь использовалась как инструмент политических преследований.

«В больницу попадали люди с диагнозом «вялотекущая шизофрения». Нигде в мире, кроме Советского Союза, такого диагноза не было! По этому сфабрикованному диагнозу людей, таких как Анатолий Лупынос или Леонид Плющ против воли удерживали в больнице строгого надзора. Психиатрическое насилие применялось для подавления свободной противоположной идеи и философии в СССР, и это делалось тайно, чтобы изолировать от общества диссидентов, напугать и лишить надежды единомышленников диссидентов и подавить противостояние советской системе», – написала она.

По ее данным, в психушку в Днепре направляли «пациентов» из Украины, Молдовы, Беларуси и Прибалтики.

«Фактически, до этого момента все, что мы знаем о карательной психиатрии, скорее базируется на представлениях и воспоминаниях бывших пациентов. Но сегодня комиссия нашла архив, что должно пролить свет на то, какую категорию людей сюда отправляли – диссиденты, инакомыслящие, «критиканы власти», какие диагнозы им ставили? В каких условиях они находились? Какое получали «лечение»? Всю эту информацию содержат медицинские карты пациентов, которые сохранились», – отметила Супрун.

Как сообщила чиновник, архивным материалам должны присвоить статус Национального архивного фонда Украины.