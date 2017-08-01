Пенс: США поддерживают Грузию в борьбе за свободу

Вице-президент США Майк Пенс на официальном ужине в Тбилиси 31 июля передал Грузии слова поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Кавказская нация веками борется за свободу, как это делают и Соединенные Штаты, подчеркнул Пенс. Он указал, что США надеются, что Грузия становится сильной страной.

Вице-президента США приветствовали тысячи людей, когда он прибыл в Тбилиси. 1 августа Майк Пенс встретится с президентом Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Гиорги Квирикашвили, патриархом Илией II и представителями грузинской оппозиции.

Пенс также планирует посетить совместные военные учения НАТО, которые проходят в Грузии. Около 800 грузинских и 1600 американских военнослужащих участвуют в учениях Noble Partner 2017. Среди участников есть также украинские военные.