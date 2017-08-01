Строительство на территории дворца Калга-Султана в Симферополе остановлено – муфтият Крыма

В Симферополе остановлены строительные работы на участке, который в средние века занимала резиденция Калга-Султана. Об этом стало известно 31 июля в ходе заседания круглого стола в Крымском инженерно-педагогическом университете посвященном вопросу строительства, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

По информации исполняющего обязанности главы службы российского государственного строительного надзора Крыма Наримана Исаева, у частного застройщика на руках есть правоустанавливающие документы на землю. Под частную застройку были выделены три участка по 10 соток еще до 2014 года, окончательное оформление состоялось в 2015-2016 годах. Но при этом отсутствует разрешение на строительство.

В отношении застройщика составлен протокол об административном нарушении и выдано уведомление о прекращении строительства.

В середине июля жители Симферополя сообщили о возобновлении строительных работ на участке дворца Калга-Султана.

Вопрос о строительстве на участке дворца Калга-Султана поднимался в марте 2015 года. Тогда крымский муфтият и общественность заявили о необходимости прекратить строительство на месте исторического комплекса и начать археологические раскопки. Тогда же ДУМКС обратился в российскую прокуратуру Крыма с требованием провести проверку законности выделения Симферопольскими властями данного участка под застройку и принять меры по остановке строительства. В 2015 году строительство удалось остановить.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар решено создать Муфтият на материковой части Украины. 19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият.

Калга – титул второго по значимости после хана лица в государственной иерархии Крымского ханства. Эта должность была учреждена крымским ханом Менгли Гераем I. Поскольку должность калги занимали только принцы из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к калгам часто использовалось название «калга-султан». Резиденцией калги был город Акмесджит (современный Симферополь).