По состоянию на 2017 год, в сравнении с 2014 годом, общая площадь покрытых «здоровой» продуктивной растительностью участков в аннексированном Крыму уменьшилось в 6,7 раз, а объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014-2017 годов сократились на 85 процентов.

Такие данные представлены в отчете Национального центра управления и испытания космических средств при Государственном космическом агентстве Украины. Результаты исследования опубликованы на сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«По результатам обработки спутниковых данных обнаружены постепенное уменьшение на территории Крыма площадей, покрытых «здоровой» продуктивной растительностью. При этом погодные условия на полуострове в течение этого времени были удовлетворительные и не имели негативного влияния на растения», – сказано в сообщении.

Материалы были получены с помощью спутниковой съемки.

По данным подконтрольного Кремлю Минсельхоза аннексированного полуострова, к 27 июля аграрии собрали полтора миллиона тонн зерна урожая 2017 года, при этом обмолотили 480015,5 гектаров посевов ранних зерновых, или 88,2 процента общей площади.

По данным 2016 года, к августу месяцу ранних зерновых культур было намолочено 1447,86 тысяч тонн, что на 104,7 тысяч тонн больше 2015 года.

В 2011 году в Автономной Республике Крым собрали 1,8 млн тонн ранних зерновых.