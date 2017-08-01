В Севастополе вновь отключают свет

Вечером 31 июля часть районов Севастополя осталась без света. Так, десятки домов в 5-м микрорайоне были обесточены около трех часов, электричество пропало в районе 22:00 и появилось снова около 1:00, сообщили Крым.Реалии жители города.

На сайте официального поставщика энергии – «Севастопольэнерго» о плановых ремонтных работах на вечер 31 июля ничего не сообщается. Информацию об отключениях не комментируют ни в самой компании, ни в подконтрольной Кремлю администрации города.

Российские власти города заявляли, что проблема с энергообеспечением решена.

28 июля, аннексированный Крым полностью остался без света, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Позже минэнерго России подтвердило полное восстановление энергоснабжения потребителям аннексированного Крыма и начало расследование причин аварии.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».