‪Судебное следствие по делу Ахтема Чийгоза завершено – адвокат

‪Судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят в Крыму за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, завершено. Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

«Прения назначены на 7 августа, начало в 9:30», – дополнил Полозов.‬

Накануне в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма в Симферополе состоялось 150-е судебное заседание по «делу Чийгоза».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.