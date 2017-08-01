Симферопольцы голосуют по вопросу отставки нынешнего главы города

Подконтрольный России глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев считает «шумиху» о возможности его отставки ожидаемой. С целью выяснить мнение горожан, он сам инициировал интернет-опрос на сайте «Активный Симферополь». Об этом Бахарев рассказал местным журналистам.

«В зависимости от итогов голосования будут и действия. Пока могу сказать, что та большая шумиха, которая поднялась после того, как мы ультимативно поговорили с общественностью, была мною ожидаема. Это мнение, которое никого не удивило. Но есть мнение других людей, которое мы хотели спросить. Не надо делать пока никаких выводов, все это преждевременно. Решение в конечном итоге принимает глава республики. Я любое (решение – КР) принимаю», – цитирует Бахарева «Крыминформ».

Голосование на тему отставки Бахарева на сайте «Активный Симферополь» появилось 28 июля. Оставить свой голос горожане могут до 10 августа.

В крымских СМИ в последнее время участились сообщения о возможной отставке действующего главы города, однако подтверждения информации нет.