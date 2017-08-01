Чубаров призвал отметить 360-летие Конотопской битвы на государственном уровне

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал создание организационного комитета по подготовке празднования юбилея Конотопской битвы.

Как сообщил Чубаров 1 августа на пресс-конференции «Итоги проведения первого Дня украинско-крымскотатарской дружбы и солидарности в Ичнянском районе Черниговской области и о перспективах празднования 360-летия Конотопской битвы», он надеется на то, что мероприятие «разовьется в масштабные ежегодные празднования».

«Через два года будет 360-летие Конотопской битвы, это юбилей. Я надеюсь, что власти Украины создадут организационный комитет для празднования этого юбилея. Мы в Конотопе говорили, что будем инициировать совместно с местными органами власти создание такого организационного комитета, чтобы такие мероприятия проводились на более системном уровне», – сказал Чубаров.

Глава Меджлиса крымских татар выразил надежду на то, что также организационный комитет помог бы привлечь внимание к изучению исторических событий и общей истории украинцев и крымских татар.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев на пресс-конференции в Киеве выразил надежду на то, что Дни украинско-крымскотатарской дружбы и солидарности «заложат механизм, который позволит украинскому народу помогать крымскотатарскому народу в освобождении своей родины».

В Ичнянском районе Черниговской области 26 июля впервые отметили День украинско-крымскотатарской дружбы и солидарности. В мероприятиях приняли участие члены Меджлиса крымскотатарского народа, представители органов власти, крымской общественности.

В селе Крупичполе в честь украинско-крымскотатарского военного братства установили памятный знак на месте, где в 1659 году, накануне Конотопской победы над московскими захватчиками, встретились войска гетмана Ивана Выговского и крымского хана Мехмед IV Гирея.