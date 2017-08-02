Организаторы автопробега «Берлин-Москва»: мы предупреждали участников о рисках от посещения Крыма

Организаторы «автопробега дружбы «Берлин-Москва», один из этапов которого планируют провести в аннексированном Крыму, предупреждали российских и зарубежных участников о рисках, связанных с посещением полуострова.

«Это личное дело каждого, они сами сделали выбор. Они были предупреждены, что есть определенные риски, но это было их личное желание узнать, как дела в Крыму на самом деле обстоят», – рассказала Крым.Реалии российский организатор автопробега Эльвира Исмагилова.

По ее словам, всего в мероприятии принимает участие 341 человек, сколько людей поедет в Крым, организатор не уточнила.

Как сообщается на сайте автопробега, участники стартовали 23 июля в Берлине. Всего планируется посетить 45 городов России и города аннексированного Крыма. Сообщается, что на полуостров участники планируют прибыть 3 августа, при этом попасть в Крым намерены через Керченскую переправу.

Ранее сообщалось, что в Севастополе начали подготовку к встрече граждан Германии, которые в рамках «автопробега дружбы «Берлин-Москва» намерены посетить города России и аннексированный Крым. Подконтрольные Кремлю власти города запланировали культурно-историческую программу с возложением цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, посещением достопримечательностей и немецкого военного кладбища.

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного полуострова регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.