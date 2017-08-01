Кораблекрушение с привкусом санкций: почему у берегов Крыма затонул сухогруз? – Радио Крым.Реалии

Почему сухогруз Anda потерпел кораблекрушение у берегов Крыма? Безопасны ли крымские порты для судоходства? Почему иностранные корабли продолжают нарушать санкционный режим?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с украинским экспертом в транспортной сфере Максимом Гардусом, первым заместителем председателя Российского профессионального союза моряков Игорем Ковальчуком и председателем Федерации морских профсоюзов Украины Максимом Слюсаревским.

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