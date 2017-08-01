Саакашвили намерен через суд добиваться восстановления украинского гражданства

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявляет, что намерен подавать иск в суд из-за прекращения его украинского гражданства. Об этом Саакашвили сказал 1 августа по скайп-конференции в Киеве, в офисе его партии «Рух нових сил» из США, где он сейчас находится.

«Пусть мне дадут возможность беспрепятственно прибыть в украинский суд, я там буду отстаивать свои права... Конечно, я планирую обратиться в суд и, более того, я добиваюсь права въехать (в Украину – КР) и участвовать в этом суде, чтобы я имел возможность показать в суде все доказательства, которые у меня есть, посмотреть, что у них есть, и донести свою правду до судей или, главное, до общества, до людей», – сказал Саакашвили.

Он в очередной раз заявил, что оснований для прекращения его украинского гражданства у президента Украины Петра Порошенко не было.

Он также отметил, что вернется в Украину, но когда именно – не уточнил.

Кроме того, экс-председатель Одесской ОГА заявил, что не претендует на пост президента или иные должности в Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 августа заявил о необходимости более четко прописать процедуру получения и утраты гражданства, подчеркнув, что экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили может доказать законность своего пребывания в украинском гражданстве в суде.

Государственная миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили.

На следующий день в Администрации президента Украины объяснили, что прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданием им недостоверной информации при оформлении украинского гражданства.